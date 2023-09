The Creed Brothers derrotaron a Edris Enofe y Malik Blade

The Creed Brothers (Julius Creed y Brutus Creed) se enfrentaron a Edris Enofe y Malik Blade en un combate por equipos, buscando posicionarse en la división por equipos.

Los Creed comenzaron dominando a punta de poderosos golpes por equipo, masacrando a Edris Enofe, quien batalló para reaccionar. Incluso Blade también tuvo problemas para poder emparejar las cosas.

Sin embargo, esto sucedió gracias al trabajo por equipo, consiguiendo tener a Brutus en el suelo. Pero Julios nuevamente pudo nivelar las cosas para él y su hermano, y tras un rápido ataque conjunto, terminaron derrotando a Enofe y se llevaron el combate.

Al final, varios equipos aparecieron en la zona del ring, mostrando lo candente que está la división por equipos.

The NXT tag-team division empties out of the locker room and brawl following the Creed Brothers’ victory over Edris Enofe and Malik Blade!!!😲👀#WWENXTpic.twitter.com/LzGUqMy6cj

