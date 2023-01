Teixeira explica cómo sigue peleando en alto nivel

Glover Teixeira ha desvelado el secreto que le ha permitido seguir compitiendo a un alto nivel cuando muchos de sus compañeros ya han colgado los guantes.

El peleador de 43 años vivió una tumultuosa segunda mitad de 2022 que comenzó con su pelea contra Jiří Procházka en UFC 275 . Esa fue la primera defensa de Teixeira del título de peso semipesado después de ganarlo en 2021, y él y Procházka terminaron realizando una actuación salvaje que muchos sintieron que fue la mejor pelea del año.

Teixeira parecía listo para defender su título con el tiempo terminando en el quinto y último round antes de que “Denisa” asegurara un estrangulamiento trasero desnudo para arrebatarle el título al brasileño. Se reservó una revancha entre los dos para el evento PPV final de UFC de 2022 en UFC 282 , pero Procházka sufrió una grave lesión en el hombro que desencadenó una secuencia de eventos que dejaron vacante el título de peso semicompleto y resultaron en que Teixeira fuera sacado del cartel.

Las cosas terminaron funcionando bien para el ex campeón, ya que la pelea por el título de reemplazo de UFC 282 entre Jan Błachowicz y Magomed Ankalaev terminó con un empate que dejó a la empresa sin un campeón de peso semicompleto. El UFC no perdió tiempo después de ese enfrentamiento reservando una nueva pelea por el título vacante, y ahora Teixeira tendrá la oportunidad de reclamar el cinturón una vez más cuando se enfrente a Jamahal Hill en UFC 283 .

La actuación ganadora del título de Teixeira en UFC 267 se produjo más de siete años después de que desafió por primera vez a Jon Jones por el cinturón en 2014, y el hombre de 43 años ha desafiado continuamente al Padre Tiempo con el éxito que ha tenido al final de su carrera.

UFC 283 se llevará a cabo en el Brasil natal de Teixeira, que será la primera vez que la promotora alberga un cartel en el país desde 2020. Hablando en el día de los medios del evento , se le pidió al hombre de 43 años que reflexionara sobre si algo hizo que esta pelea se sintiera diferente en comparación con las veces anteriores en las que había peleado en las carteleras de UFC en su país de origen.

“Solo para estar aquí como cabeza de cartel, ¿sabes?. Ser la pelea principal, evento principal. Por el título, frente a esta multitud. Ahora soy un luchador diferente, sabes que la disciplina es 100% masculina. Recuerdo cuando peleé contra Phil Davis por la forma en que era mi vida, y yo estaba como, no sé, no diría, ‘Tómalo en serio’ porque siempre me tomo la pelea en serio, pero en ese modo como entrenar duro, luchar duro, festejar mucho. Y ahora me quito la fiesta del medio, y por eso estoy aquí en el 43 peleando al máximo nivel”.

El enfrentamiento de Teixiera con Hill no será la única pelea por el título en UFC 283, ya que el evento coestelar también verá a Deiveson Figueiredo defender su título en un cuarto encuentro con Brandon Moreno. La serie entre los dos actualmente está empatada con un empate y una victoria para cada hombre, por lo que esta cuarta pelea debería proporcionar un cierre a su rivalidad de peso mosca.