A Tegan Nox no le sorprende la «Eterna» Toni Storm

La luchadora de AEW Toni Storm está sorprendiendo a propios y extraños desde que se volvió «Eterna». La exCampeona Mundial está haciendo algo totalmente distinto a lo que ha hecho nunca o que se haya visto jamás en la compañía All Elite. Y tengamos en cuenta que en Full Gear 2023 luchará por recuperar el título del mundo contra Hikaru Shida, que anoche en Dynamite retuvo el cinturón ante Ruby Soho. Pero no sorprende a Tegan Nox. La luchadora de WWE explica por qué en Wilde On. Es importante señalar que las dos luchadoras tienen una relación de amigas desde hace más de una década, cuando luchaban juntas como independientes en Inglaterra.

► Tegan Nox habla de Toni Storm

«La está rompiendo. Hablamos de vez en cuando, no la veo tanto porque ambas tenemos horarios locos. Nos mantenemos al tanto de vez en cuando. Ella está bien.»

«Es muy buena. También es muy ‘ella’. Es la mejor. ‘Chin up, tits out’ (‘Mantén la cabeza en alto, pechos afuera’), eso es lo más Toni que podría decir. Le envié un mensaje enseguida y le dije: ‘Eres tú. Esa es la Toni que he conocido durante 12 años’. Simplemente está siendo ella misma. ‘Oh Dios, ¿hasta dónde llegará esto? Te conozco y vas a empujar los límites tanto como puedas’. Simplemente me encanta que esté lanzando zapatos a la gente. Es genial. La quiero mucho».

Mientras, Tegan Nox está buscando su sitio en el elenco principal de WWE. Acaba de tener una oportunidad por el Campeonato Femenil NXT contra Becky Lynch, que perdió el título el martes en el programa de la marca amarilla ante Lyra Valkyria. Si las lesiones la respetan, las cuales han marcado lamentablemente su carrera hasta ahora en la empresa, veremos qué tipo de éxito puede conseguir la joven guerrera como Superestrella.