Tatiana Suárez hace campaña para oportunidad titular contra Weili Zhang

Tatiana Suárez cree que tiene sentido que ella tenga la próxima oportunidad de título. Después de que Weili Zhang (24-3 MMA, 8-2 UFC) retuviera su título de peso paja contra Yan Xiaonan en UFC 300, Suárez (10-0 MMA, 7-0 UFC) ascendió al puesto número 1 en la promoción oficial. clasificaciones.

El invicto Suárez tiene marca de 2-0 desde que regresó de un descanso de casi cuatro años debido a una lesión, anotando sumisiones de Montana De La Rosa en peso mosca, luego una sumisión de la ex campeona de peso paja Jessica Andrade. Basado en el panorama de las 115 libras, Suárez se ve a sí misma como la legítima contendiente al título.

«Necesitan a alguien que luche por ese título, y ¿por qué no alguien que esté invicta, que tenga una historia increíble, una luchador fuerte y algo que realmente no haya enfrentado todavía?. (Necesita pelear) con una persona alta, larga y esbelta que realmente tiene muy buen jiu-jitsu y lucha libre – algo que ella realmente ha desarrollado, y ahora está venciendo a todos con su lucha libre.

“Entonces, ¿por qué no enfrentarla a alguien que podría hacer justamente eso? No sólo eso, sino que estoy invicta en la división. No tienes a nadie en la división que esté invicto en la cima, así que creo que es un enfrentamiento divertido, divertido, y espero que así sea”.

Zhang ha confiado en su lucha en algunas de sus victorias recientes, pero Suárez confía en terminar siendo campeona si la pelea llega al suelo.

«Creo que obtuve una sumisión, 100 por ciento. Creo que la sustituiré, ya sea por sumisión o por nocaut técnico«.

Suárez está dispuesto a enfrentar a Weili en China, o preferiblemente en el muy esperado evento UFC 306 el 16 de septiembre en The Sphere en Las Vegas.

«Escuché que estarán en China en agosto, pero esa no es una cartelera de pago por evento. Así que no sé si tal vez en septiembre en el Sphere, sería increíble, especialmente porque soy mexicano, y sería una buena pelea.

“Conociendo a Weili, podría escupir algunas cosas en español y mejorarlas aún más. Todos la amarán y yo les agradaré a todos, por lo que será una gran pelea tenerla en la cartelera”.