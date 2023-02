Tatiana Suárez apunta a regresar al peso paja

Tatiana Suárez está decidida a regresar al peso paja, a pesar de tener un regreso exitoso en las 125 libras. Suárez hizo su tan esperado regreso a la competencia el sábado en la cartelera principal de UFC Fight Night 220.

Suárez (9-0 MMA, 6-0 UFC), quien no había competido en casi cuatro años debido a una serie de lesiones, se sometió Montana De La Rosa (12-8-1 MMA, 5-4-1 UFC) en un combate de peso mosca femenino.

Pero a pesar de obtener una victoria dominante en las 125 libras, así como un bono de 50,000, Suárez está decidida a regresar a su categoría de peso original y reanudar su carrera por el título.

“Creo que deberían darme una oponente realmente buena en el peso paja, y me lo ganaré. Nunca me han regalado nada en mi vida. Siempre me lo he ganado, y no me importa hacerlo porque creo que construye el carácter. Tienes que trabajar por las cosas que quieres en tu vida. No me importa hacer eso porque así es como mi mamá y mi abuela me criaron”.

“Estoy emocionada por quien sea. Montana es dura y me alegró compartir la jaula con ella porque tiene muchas peleas y acepta peleas muy difíciles. Realmente la respeto por meterse en la jaula conmigo, independientemente de lo que digan sobre mí”.

En cuanto a la oponente, Suárez está dispuesta a pelear contra todos los principales contendientes en su camino hacia el cinturón de UFC. A la jugadora de 32 años le gusta la idea de un posible choque contra la ex campeona Rose Namajunas, pero también está abierta a otras opciones.

“Quiero pelear contra las mejores personas. No tengo miedo de pelear con las mejores personas porque eso significa que soy la mejor. Me encantaría pelear con alguien como Rose. Es una atacante increíble, una artista marcial increíble. Ella también ha superado muchas cosas en su vida y la respeto como persona.

“Entonces, cuando digo que quiero pelear con ellas, realmente no es una falta de respeto. No estoy tratando de ser irrespetuosa. Quiero pelear contra todas las grandes personas. Es por respeto que quiero hacer eso. Siento que es un honor compartir la jaula con alguien. Quiero pelear con alguien como Rose o quien sea que me den, de verdad”.