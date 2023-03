Strickland opina sobre controversia de du Plessis

Sean Strickland ha opinado sobre los controvertidos comentarios de su colega de peso mediano Dricus du Plessis sobre los peleadores africanos.

du Plessis está en problemas después de algunos comentarios recientes que hizo después de una victoria reciente en UFC 285. Derrotó al veterano de UFC Derek Brunson por detención en la esquina de la segunda ronda después de que la esquina de Brunson tiró la toalla luego de una serie de golpes brutales. intercambios

No mucho después de levantar la mano, du Plessis proclamó durante su conferencia de prensa posterior a la pelea que su objetivo era representar a África como un futuro campeón de UFC. Luego cuestionó la validez de los últimos campeones nacidos en África, como Francis Ngannou y Kamaru Usman.

Los comentarios de du Plessis no fueron bien recibidos por Usman y otros, y los comentarios han sido debatidos en las redes sociales durante las últimas semanas. Strickland, que nunca teme dar a conocer sus opiniones sobre varios temas, siente que se está reprendiendo injustamente a du Plessis.

You mother fuckers aren't going to like this but I think Dricus is more of an African than the entire African UFC roster living in America.

By your logic if you're not a pasty white guy then you're not American. Mother fucker is born and lives in Africa… idiots..

— Sean Strickland (@SStricklandMMA) March 16, 2023