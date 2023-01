Strickland habla por qué aceptó pelea con Imavov

Sean Strickland va a ser bien compensado por su pelea a corto plazo con Nassourdine Imavov. Este sábado, se suponía que Imavov pelearía contra Kelvin Gastelum en el evento principal de UFC Vegas 67 ; sin embargo, una lesión obligó a Gastelum a retirarse de la pelea y, en cambio, Strickland, número 7 del ranking, intervino con solo unos días de anticipación.

También es un cambio rápido para Strickland, quien perdió por decisión dividida ante Jared Cannonier en el evento principal de UFC Vegas 66 hace menos de un mes. Strickland reconoce que estas no son las circunstancias ideales para una pelea, pero el ex campeón de peso mediano de King of the Cage dice que UFC está haciendo que valga la pena.

“Estaba planeando un viaje de snowboard y luego Mick [Maynard] me llama y me dice: ‘Mick me va a pedir que haga algo que no quiero hacer. Me llama y me dice: ‘Oye, ¿quieres esta pelea?’ Estoy como, ‘Maldita sea, Mick. No he hecho nada durante un mes. He estado sentado sobre mi culo. … Entonces su suave culo de hijo de puta australiano dice: ‘Te pagaremos una cantidad decente de dinero’, y yo dije: ‘Bueno, maldita sea, soy tu hijo de puta. Vamos a pelear contra un hombre‘”.

Desde que regresó al peso mediano en 20020, Strickland ha visto un resurgimiento en su carrera, ganando cinco peleas seguidas que lo pusieron en una pelea eliminatoria por el título con Alex Pereira . Desafortunadamente, Strickland fue brutalmente noqueado en esa pelea, y después de perder por decisión ante Cannonier, ahora necesita una victoria para evitar caer tres seguidos.

Esa es una tarea difícil contra Imavov, quien es uno de los mejores prospectos en ascenso en la división de peso mediano y actualmente tiene una racha de tres victorias consecutivas. Pero al estilo clásico de Strickland, no está tan preocupado.

“Ni siquiera voy a tratar de decir ese maldito nombre. Llamémosle el Frenchie. Y si hemos aprendido algo sobre los franceses, ¿en qué son mejores los franceses? Renunciando. Entonces, realmente no lo he visto pelear. Sé que le gusta golpear, lanza grandes golpes, pero sigue siendo jodidamente francés. Eso es algo difícil de superar. Hay mucha historia de cobardía de la que partir cuando eres jodidamente francés.

“Así que tal vez él está allí para probar una declaración. Tal vez él va a decir que su país finalmente dejó atrás la cobardía, pero no sé. Lo único que se les da bien a los franceses es tener aventuras y darse por vencidos y perder peleas. Pero lo averiguaremos. Tal vez él es diferente.