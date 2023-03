Stipe Miocic afirma tiene garantizada pelea titular

Stipe Miocic podría estar de regreso en la imagen del campeonato cuando regrese. El dos veces campeón de peso completo de UFC no ha peleado desde que le entregó el cinturón a Francis Ngannou en marzo de 2021.

Pero afirma que UFC le ha dicho que desafiará al ganador del título vacante de peso completo de UFC 285 del sábado entre Jon Jones y Ciryl Gane este julio. .

“Dijeron Semana Internacional de la Lucha. Eso es lo que me dijeron”.

Miocic ocupó por primera vez el cinturón de peso completo en mayo de 2016 después de un nocaut en el primer asalto sobre Fabricio Werdum . Luego estableció el récord de defensas más exitosas del título de peso completo de UFC en tres, antes de perderlo ante Cormier y luego recuperarlo en una revancha instantánea. Derrotó a Cormier por segunda vez para concluir su trilogía.

Con Jones comprometiéndose recientemente con un movimiento de peso completo, Miocic hizo campaña abiertamente para ser el peleador que le diera la bienvenida a “Bones” a la división, pero dice que el momento nunca funcionó para que esa pelea sucediera.

“Creo que hubo falta de comunicación. Estaba dispuesto a pelear, solo creo que fueron en una dirección diferente cada vez. Nada en contra de UFC, solo están tratando de hacer las peleas, lo entiendo, y desafortunadamente no era mi momento otra vez. Solo hubo una vez en la que no pude pelear porque físicamente no estaba listo, tenía muchas cosas que hacer. Dije: ‘No puedo hacerlo en ocho semanas, puedo hacerlo en 12’. Dijeron: ‘No, está bien, lo estamos haciendo’. Simplemente no funcionó”.

Miocic incluso fue tomado por sorpresa cuando Ngannou defendió su título contra Gane en enero de 2022 en lugar de tomar una revancha con Miocic, aunque el momento aún no habría funcionado.

“Cuando Francis y Ciryl pelearon, ni siquiera me preguntaron si quería pelear. No lo habría tomado porque iba a tener un bebé y todo eso, pero ¿Qué hay de mí, muchachos?”

Cuando se le pidió una predicción para el cabeza de cartel de UFC 285, Miocic se inclinó por Gane, favoreciendo la actividad de pie del peleador francés y la ventaja de tamaño que tiene como peso pesado natural.

Pero si resulta que Miocic tiene razón, ¿estará decepcionado de no ser el que le dé a Jones su primera derrota verdadera?

“Por supuesto, me encantaría consolidar aún más mi legado. Pero [ya sea Jones o Gane] es una buena pelea, y quienquiera que sea, tomaré al ganador y le daré una paliza”.