Austin Gunn explica por qué odiaba trabajar en ROH

Austin Gunn trabajó en ROH en 2019 y en una reciente entrevista en Under The Ring asegura que odiaba su tiempo en la compañía del honor. Echando la vista atrás, antes de conocer sus declaraciones, participó en el Top Prospect Tournament, donde perdió en la final ante Dak Draper, después de haber vencido previamente a Brian Johnson y Dante Caballero.

> Austin Gunn odiaba trabajar en ROH

“Seré breve, odié mi tiempo en ROH. No por mis experiencias, solo porque no estaba listo para estar solo y tuve que mudarme a Baltimore para ir al sistema de desarrollo. Una vez llegué allí, viví en un hotel durante seis meses. Todo mi horario se puso patas arriba. Para entonces no era muy independiente, no cocinaba mis propias comidas, comía en exceso, no me obligaba a entrenaba todos los días, me encerraba en la habitación del hotel. Aunque me enfrenté a grandes oponentes como Brian Johnson y Dante Caballero y en el evento principal, Dak Draper, simplemente no me sentía como en casa, donde tenía que estar, como que fuera donde se suponía que debía estar.

Terminó siendo una gran experiencia porque me mostró lo rápido que las cosas pueden salirse de control si no me hago responsable, si no trabajo muy duro y me esfuerzo. Todavía no entendía lo que se necesitaba para estar en este negocio. Cuando salí de allí y me mudé de regreso a Orlando, me tomó dos meses prepararme para el debut con AEW y no he mirado atrás. No estoy criticando a ROH, simplemente no era para mí en ese momento. Estaba deprimido y no la estaba pasando bien y se me salió de control. Llamé a mi papá y le dije: ‘esto no está funcionando, no creo que esté listo para estar aquí todavía, voy a volver a casa ahora mismo’“.

¿Qué te parece lo que están haciendo The Gunns en AEW?