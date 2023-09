Stipe Miocic advierte a Jon Jones antes de UFC 295

Stipe Miocic no se inmuta ante las probabilidades de apuestas antes de su pelea por el título de UFC contra Jon Jones.

Miocic (20-4 MMA, 14-4 UFC) desafía a Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC) por el campeonato de peso pesado en el evento principal de UFC 295 el 11 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York. El ex dos veces campeón de peso pesado de UFC ha logrado nocauts en 15 de sus 20 victorias profesionales, incluidos los resultados de los ex campeones Daniel Cormier, Junior Dos Santos y Fabricio Werdum. Miocic cree que se está pasando por alto su poder en esta pelea con Jones.

“Lanzar bombas, divertirme y simplemente hacer lo que hago, dar la pelea. Creo que (Jones necesita preocuparse por mi) velocidad, mis ángulos. Creo que el poder de golpe. Golpeo mucho más fuerte de lo que la gente piensa. Y luego creo que tengo un gran coeficiente intelectual. Siempre lo cambio y cuando pasa algo, encuentro una salida”.

Según BetMGM , Miocic es un perdedor de +290, lo que significa que una apuesta de $100 por el ex campeón generaría una ganancia de $290. Jones es un favorito de -375, lo que significa que se necesitaría una apuesta de $375 al campeón para obtener una ganancia de $100.

Miocic está siendo muy subestimado contra Jones y las probabilidades lo reflejan. Pero Miocic ha estado allí antes y ha aprendido a no dejar que eso le afecte a lo largo de los años.

“Me tomó un par de peleas, pero después de un tiempo, dejé de importarme lo que todos pensaran. Simplemente ya no me importa. ¿Crees que voy a perder? Bien por usted. Vas a desperdiciar mucho dinero ahora. (Si) vas a apostar en mi contra, vas a desperdiciar algo de dinero. Lo siento, pero pasemos a lo siguiente”.