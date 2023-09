Chael Sonnen defiende marcado 10-8

Chael Sonnen sostiene que, contrariamente a la creencia popular, el juez Mike Bell podría haber tenido una buena razón para su puntuación de 10-8 en Noche UFC.

El juez Bell le costó a Valentina Shevchenko (23-4-1 MMA, 12-3-1 UFC) la victoria contra la campeona de peso mosca Alexa Grasso (16-3-1 MMA, 8-3-1 UFC) cuando le dio a Grasso un 10-8. en el round 5. Su tarjeta de puntuación decía un empate, lo que resultó en un empate dividido en la revancha principal del sábado pasado.

El director ejecutivo de UFC, Dana White, estaba indignado por el puntaje de 10-8 y planea programar una pelea de trilogía entre Grasso y Shevchenko. Si bien Sonnen no está de acuerdo con el round 10-8, le da a Bell el beneficio de la duda basándose en lo visual de los últimos segundos de la pelea.

«Tengo que defender a Mike Bell en un aspecto. Esa pelea era elegible para detenerse cuando ella (Shevchenko) estaba siendo atacada. Me doy cuenta de que las peleas por el título no se detienen, y a ella se le iba a mostrar el beneficio de la duda, pero si estás acurrucado y estás disparando, y eso es lo que vio Mike Bell, tal vez tenía un punto de vista ventajoso. . Escucharía lo que tiene que decir”.

White confirmó que la Comisión Atlética de Nevada celebrará una reunión el miércoles para abordar la puntuación de 10-8, y Sonnen lo ve como un paso muy positivo.

«Esto es un gran problema, pero todavía hay margen para aprender de ello. Quizás haya una razón por la que Mike Bell lo haya hecho: tal vez había un punto de vista ventajoso. No pude ver esto en vivo, así que quedé a discreción del ángulo de la cámara. Vi a Shevchenko ganar la ronda, pero tal vez había una forma diferente de verlo. Eso es todo lo que estoy ofreciendo.

“En cuanto a los controles y contrapesos, acordaron celebrar una reunión, la harán el miércoles y, aunque no parece mucho, es lo máximo que he visto en mi vida. Nunca he visto a una comisión dar un paso adelante, dar un paso adelante y tomar algún tipo de acción. Los he visto regular, traer combatientes, multarlos, suspenderlos, avergonzarlos, pero nunca los he visto hacerlo con su propio personal. Debo felicitarlos al menos en pequeña medida por haber celebrado esta reunión”.