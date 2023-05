En enero de 2022, Steve Maclin fue retador al Campeonato Mundial ROH que entonces poseía Jonathan Gresham. No pudo conseguirlo pero continúo creciendo y actualmente es el Campeón Mundial Impact. Dicho así quizá no sea algo llamativo que señalar. Ni siquiera estamos hablando de la misma compañía sino de dos que nada tienen que ver más allá de compartir industria y tener una acuerdo de colaboración. No obstante, aquella vez, el día 20 del primer mes del año pasado, fue la primera vez en la historia que el título de Ring of Honor se defendió en la televisión de la zona de impacto. Y solo la segunda en que el cinturón se ponía en juego en la compañía. El antiguo soldado del ejército de Estados Unidos lo estuvo recordando en In The Weeds.

> Steve Maclin, Jonathan Gresham, IMPACT y el Campeonato Mundial ROH

«Es un puro genio técnico. Uno de los mejores del mundo. No recibe suficiente crédito. Sé que la gente habla de eso, pero necesita más crédito por lo bueno que es. Ese fue uno de esos combates en los que tenía la mente abierta. ‘Este es tu reino, enséñame cómo podemos hacer que estas reglas funcionen y ponerlas en una historia y cómo podemos hacer que esto funcione para ser pura maravilla’. Durante los 12 minutos que tuvimos en el combate, creo que aprovechamos al máximo esa historia y contándola, especialmente, con las reglas que se incluyen en ella. Esa es una de esas cosas en la lucha libre profesional y la lucha de parejas, donde, si cumples con las reglas y haces que signifiquen algo, consigues que la historia y el combate sean mucho mejores.

«Ese fue uno de esos combates de los que estoy muy orgulloso de haber tenido. Mucha gente ha venido a mí y me ha dicho: ‘Realmente disfruté ese combate entre tú y Gresham, me encantaría volver a verlo’. Quizás en el futuro ese sea algún lugar al que vayamos. Me encantaría hacer otro combate como ese porque me llevó a mis límites en el aspecto técnico. No soy el luchador más técnico del mundo, pero sé cómo adaptarme a y trabajar con él. Estoy muy orgulloso de eso».