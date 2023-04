Steve Austin habla del origen y éxito del «What?!»

Steve Austin creó en 2001 el ya legendario cántico «What?!» que en la actualidad sigue sonando en las arenas. El éxito es un hecho y quienes hemos seguido la WWE desde entonces -quien escribe estas líneas lo hace desde 2006- lo hemos comprobado. Ahora, ¿cuál fue su origen? De ambas cuestiones estuvo hablando recientemente Stone Cold en Chris Van Vliet en Insight. Recordemos que buscaba agregar una nueva capa cómica a su personaje de heel en medio de los últimos días de la historia de la Invasión WCW-ECW.

> El origen y éxito del «What?!»

“Realmente me [sorprende], pero es un testimonio de cuán impactadas estaban las personas por eso. Sabes, eso comenzó cuando yo dejé un mensaje de voz en el teléfono de Christian [Cage]. Estaba trabajando como heel en ese momento, y dije: ‘Oye, esta es una muy buena manera de mandar a la gente a la mi*rda y ponerlos de los nervios y meterme bajo su piel’. Porque si me dices algo solo digo: ‘¿Qué?’. Y te lo devuelvo, y es irritante, es para lo que fue diseñado.

“Luego lo convertí en algo que funcionó para mí como babyface como una forma de burlarse de una determinada situación. Con cadencia y entrega, la gente puede escapar en cuanto al talento haciendo una promo. Pero es muy, es halagador verlo todavía, pero muchas personas me han insultado y odiado. Terminamos poniéndolo en la camiseta por el amor de Dios, y vendió una tonelada. Entonces, estoy agradecido por la palabra, pero si desapareciera mañana, no me quejaría. Me siento honrado de que todavía esté aquí”.

¿Conocías el origen del «What?!»?