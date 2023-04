Mikey Whipwreck ha sido alabado durante mucho tiempo por luchadores a quienes ayudó a progresar en sus carreras: Jay Lethal, Trent Beretta, Brian Myers… Y también el mejor amigo de este último, Matt Cardona. Tomando al luchador independiente que en la actualidad tiene siete campeonatos -que habla del ex luchador y entrenador con JBL & Gerald Brisco– en sus manos podemos decir que no solo han elogiado al que fuera Campeón Mundial ECW quienes fueron sus alumnos desde el comienzo sino también quienes no tuvieron tanto tiempo para trabajar bajo sus enseñanzas.

Chris Jericho vs Mikey Whipwreck [Hardcore TV 5/21/96] pic.twitter.com/10y8F5ZwGH — Remembering ECW (@RememberingECW) April 24, 2023

> Matt Cardona alaba a Mikey Whipwreck

“Entonces, fue una dinámica tan extraña. Era septiembre de 2003, fui a la escuela y no había entrenadores reales, como este tipo que te está enseñando candados. Este tipo te está enseñando a hacer moonsaults, está pasando aquí. Incluso entonces pensé que eso no estaba bien, debería haber un tipo que enseñara los conceptos básicos. Estoy aprendiendo un bloqueo, y al día siguiente estoy aprendiendo cómo hacer un 450, esto no parece correcto [risas]. Esa escuela finalmente cierra, pero yo todavía estaba en los eventos. Estaba en la pandilla de alguien, uno de esos tipos tipo guardaespaldas.

“Todavía no tenía combates, pero estaba en los eventos. Luego, Mikey [Whipwreck] volvió y reabrieron la escuela y él estaba enseñando a los muchachos desde cero, pero yo ya estaba avanzado técnicamente porque estaba en el programa. No aprendí desde cero de Mikey, pero él me enseñó la estructura del combates, lo cual fue muy importante porque, como dije antes, cualquiera puede hacer los movimientos, pero debes saber por qué estás haciendo este movimiento, por qué lo estás poniendo aquí o las formas de trabajar en un vestuario. Esas cosas fueron las cosas invaluables que me enseñó”.

Sabu vs Mikey Whipwreck [Hardcore TV 4/16/96] pic.twitter.com/JGlGoFGeoa — Remembering ECW (@RememberingECW) April 17, 2023

¿Qué opinas de Matt Cardona?