Sterling: «Pelea O’Malley vs. Vera podría ser aburrida»

Aljamain Sterling imagina una posible siesta entre Sean O’Malley y Marlon Vera en UFC 299. El campeón de peso gallo O’Malley (17-1 MMA, 9-1 UFC) hace su primera defensa del título en una revancha contra Vera (21-8-1 MMA, 15-7 UFC) en el cartel principal del sábado (pay-per-view, ESPNews , ESPN+) en el Kaseya Center de Miami.

Sterling predice que O’Malley se vengará de su derrota ante Vera, pero se las arregla por poco.

«O’Malley es el peleador más hábil, 100 por ciento. Pero creo que hay cosas intangibles, como la durabilidad de alguien, su corazón y el aspecto cardiovascular, que la gente pasa por alto. Siento que ‘Chito’ tiene eso.

“Lo único que me preocupa es que escuché a través de los rumores que (Vera) realmente no tuvo un gran campamento ni muchos muchachos con quienes entrenar. No sé qué tan cierto es eso. Dicho esto, me inclino por O’Malley para hacerlo. Voy a decir que no creo que lo acabe. ¿Por decisión? Quizás decisión dividida. Estoy diciendo decisión dividida”.

Sterling (23-4 MMA, 15-4 UFC) perdió su título de peso gallo ante O’Malley en agosto pasado en UFC 292 cuando fue atacado por un perfecto contraataque con la derecha.

Explica que con el fuerte contraataque de O’Malley, a Vera le conviene hacer una pelea lenta, de ahí que piense que la pelea podría ser aburrida.

«Estoy diciendo que son Francis Ngannou-Derrick Lewis o Rose Namajunas-Carla Esparza 2. Creo que si eres ‘Chito’, lucharás contra este hijo de puta aburrido, hermano. No puedes pelear contra él de manera agresiva y tratar de ser emocionante porque es demasiado bueno en lo que hace”.