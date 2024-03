Por qué a Sonnen no le gusta Strickland vs. Whittaker

«Chael Sonnen no quiere ver a Sean Strickland pelear contra Robert Whittaker «. Después de regresar a la columna de victorias con un triunfo sobre Paulo Costa en UFC 298, Whittaker (25-7 MMA, 16-5 UFC ) dijo que ve al ex campeón Strickland (28-6 MMA, 15-6 UFC) como el siguiente lógico. oponente.

Con el campeón de peso mediano Dricus Du Plessis vinculado a una pelea por el título contra Israel Adesanya, Sonnen cree que una posible pelea entre Strickland y Whittaker eliminaría a un contendiente al título.

«No sé cómo debería manejarlo Sean Strickland. Mi opinión al respecto es contraria a lo que normalmente tendría. Creo que Strickland debería ignorarlo. No creo que esos dos deban pelear. No creo que eso nos corresponda a todos. Creo que elimina a un tipo superior. Generalmente en este deporte, todo lo que intentamos hacer es enfrentar a los mejores contra los mejores.

«Lo entiendo. El momento no me parece adecuado. Simplemente me parece mal. Si estás de acuerdo conmigo y crees que está mal, no vas a pensar eso, y no vas a estar de acuerdo conmigo, y no vamos a tener la misma opinión dentro de una semana si Sean Strickland salta a bordo y lo aborda. … Creo que va en la dirección equivocada”.

Antes de vencer a Costa, Whittaker sufrió una derrota por nocaut técnico ante Du Plessis en UFC 290. Strickland viene de perder el título ante Du Plessis en UFC 297 en enero.