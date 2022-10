Aljamain Sterling no cree que la lesión de TJ Dillashaw haya sido la razón por la que lo dominó. El campeón de peso gallo Sterling sofocó a Dillashaw con su lucha en camino a un nocaut técnico en el segundo asalto en el evento coestelar de UFC 280 del sábado en Etihad Arena.

Dillashaw reveló que su hombro se salió varias veces durante el campamento de entrenamiento y que se lo dislocó nuevamente al comienzo del round 1. Pero Sterling, quien ha usado su agarre para dominar a muchos de los principales contendientes, dice que controlar a Dillashaw en el suelo era inevitable, independientemente de la lesión.

“Entiendo el dolor que definitivamente tuvo que enfrentar al pasar por eso, pero tuvo dos cirugías de hombro durante su suspensión. Lo derribé, sus hombros estaban en el zócalo antes del derribo. Estaban en el zócalo antes de que terminara el round en lo que a mí respecta«.

“Lo monté por completo, rodé sus brazos hacia arriba, lo aplasté, me gustaría pensar que fui yo quien hizo que se saliera de la cuenca nuevamente. Entonces, él puede decir lo que quiera, pero no creo que el enchufe o no, que esa pelea no vaya a mejorar para él”.

A Sterling no le gustaba Dillashaw y de inmediato reveló que estaba lesionado. Dice que también entró en la pelea comprometido, pero que no iba a dar ninguna excusa si perdía, aunque todavía piensa que Dillashaw está usando drogas para mejorar el rendimiento.

“Para él salir y hacer eso, creo que simplemente muestra su personalidad. Y lo dije antes, para un tipo que necesita hacer PED, tienen una grieta en la armadura para que este tipo pierda y lo primero que buscó fue eso. Estoy como amigo, ¿vas a hacer que parezca que tu hombro se salió solo, hermano? Me gusta pensar que tuve algo que ver con eso”.