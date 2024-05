El famoso deportista Stephen A. Smith ha expresado su decepción por la reciente decisión de sancionar como combate profesional el enfrentamiento entre el YouTuber Jake Paul y Mike Tyson.

Smith elogió a Paul por atraer nuevos seguidores al deporte, pero enfatizó que no debería enfrentarse a veteranos retirados mientras afirma tomar en serio su carrera en el boxeo.

Expresó su descontento por la sanción de este combate, ya que considera que Paul debería enfrentarse a boxeadores profesionales modernos y reputados, en lugar de enfrentar a Tyson, que tiene 58 años y ha estado retirado del boxeo profesional durante un largo periodo de tiempo.

Smith mencionó que Tyson solo ha tenido una exhibición con Roy Jones Jr. durante esos años, y aunque reconoce que Tyson puede ser peligroso para cualquier oponente, cuestionó por qué este combate debería ser sancionado como uno de boxeo.

Aunque Smith aprecia lo que Jake Paul está haciendo por el deporte del boxeo, piensa que, si realmente se toma en serio su carrera en este deporte, debería enfrentarse a oponentes de su calibre y edad.

«Estoy triste, me entristece. Me da asco. No me gusta nada«, dijo Smith. «No le estoy quitando nada al gran Mike Tyson, al que todos apreciamos por los años de grandeza que nos dio, pero tiene 57 años. Y en el caso de Jake Paul, el único boxeador de verdad con el que ha peleado ha sido Tommy Fury, que no está considerado en el escalón superior en la mente de nadie»

«Jake Paul lleva años entrenando con preparadores profesionales de boxeo… ¿cuándo va a subirse al ring con un púgil moderno, reputado y con un gran nombre que no lleve más de 20 años retirado? La única vez que le hemos visto (a Tyson) en el ring en ese lapso es para una exhibición con Roy Jones Jr»

«Quiero decir, vamos hombre. Escucha, Tyson puede hacer daño a cualquiera… pero no ha estado peleando y Jake Paul no ha peleado con ningún boxeador profesional de verdad. ¿Por qué esto debería ser un combate de boxeo sancionado?» Smith continuó.

«Me gusta Jake Paul y aprecio lo que hace por el deporte del boxeo… Sin embargo, la otra cara de la moneda es que no para de decirnos lo en serio que se está tomando esto y lo mucho que lo quiere. Bueno, vale, si quieres el dinero, por favor, sigue haciendo lo tuyo. Pero si no se trata sólo de eso, y si se trata de que quieres elevar tu nivel, entonces tienes que subirte al ring con alguien de tu calaña, de tu edad, de tu tamaño».

Muchos aficionados y expertos también han criticado a Paul por esta decisión de sancionar el combate como uno profesional. Antes de esto, Jake Paul ha ganado por decisión a Nate Díaz, ex estrella de la UFC, y ha obtenido dos nocauts frente a Andre August y Ryan Bourland, quienes son boxeadores de bajo nivel.

En resumen, Stephen A. Smith se muestra disgustado y entristecido por la sanción profesional del combate entre Jake Paul y Mike Tyson. Considera que Paul debería enfrentarse a boxeadores profesionales modernos y no a veteranos retirados como Tyson. Smith cree que si Paul se toma en serio su carrera en el boxeo, debería subirse al ring con adversarios de su nivel y edad. Sus opiniones son compartidas por muchos aficionados y expertos en el deporte.