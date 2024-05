Durante NJPW Wrestling Dontaku 2024, Zack Sabre Jr. perdió el Campeonato Mundial de TV de New Japan Pro-Wrestling ante Jeff Cobb. Posteriormente, en la conferencia de prensa, más que lamentarse por la derrota se marcó un nuevo objetivo: el Campeonato Mundial de Pesado IWGP.

► Jeff Cobb: NJPW por encima de AEW

«Escuchen, dije en enero cuando perdí el Campeonato de Televisión de New Japan que, aunque mi objetivo era alcanzar las 20 defensas y seguir llevando ese campeonato en mi camino hacia cosas más grandes, cuando perdí contra el nuevo presidente, [Hiroshi] Tanahashi, después de un año exacto, pensé, ‘¿Sabes qué? Eso está bien. Eso está bien’. Un año de trabajo en un nuevo campeonato con un sistema de reglas muy difícil que no se adapta a mi estilo. Estoy tratando de hacer películas de arte en francés de tres horas y ese campeonato quiere que haga un video de YouTube.

“Cuando alguien como el ex Campeón Mundial de Televisión de NJPW, que ni siquiera compite con botas, me desafía, independientemente de mis ambiciones, no voy a rechazar un desafío. ¿Y adivinen qué? ¿Recuperé el cinturón, verdad? No quiero desacreditar la victoria de Jeff Cobb. No voy a poner excusas. Jeff Cobb ganó porque es el luchador más fuerte, no solo en New Japan, sino creo que en todo el mundo. Las reglas simplemente no me convienen. Hice lo que pude. Crecí mucho, aprendí mucho, ese campeonato creció gracias a mí. Fue mutuamente beneficioso, pero estamos teniendo una ruptura amistosa. Así que no buscaré una revancha. Mi tiempo con el Campeonato Mundial de Televisión de New Japan y los límites de tiempo de 15 minutos han terminado tristemente por ahora. Mi sueño era ganar el Campeonato Mundial Peso Pesado IWGP mientras también era Campeón de TV. Eso no va a suceder. Así que Jeff, eres más que un campeón digno, un monstruo a nivel olímpico. Estoy emocionado de ver qué harás con ese campeonato. Estoy emocionado de ver qué harán los futuros campeones con ese campeonato. Pero mi futuro está con cuatro letras, IWGP, y significa 60 minutos porque nadie va a impedirme convertirme en Campeón Mundial Peso Pesado en 2024. Todo lo que necesito son 60 minutos.

«Cero defensas son increíblemente vergonzosas, y ciertamente no estaré contento con cero defensas. Pero no voy a perder mi tiempo gritando y protestando como el Zack Sabre Jr. de antes, porque eso no me llevó a ninguna parte. Así que no confundan esto con estar feliz de haber perdido. Simplemente estoy creciendo. No solo tengo que pensar en mí. Es todo TMDK porque soy el líder por una razón. Misión secundaria fallida. Supongo que tengo que ir a alimentar mi Tamagotchi. Se ponen muy gruñones cuando tienen hambre».