Stardom llegó al recinto del Belle Salle para “Award 2022 In Takadanobaba”, donde siguió el torneo “Triangle Derby I”, hubo un duelo de campeonato y la monarca máxima enfrentó a diez oponentes.

► “Award 2022 In Takadanobaba”

Fue un evento especial ya que se conmemoraron 12 años del primer espectáculo de Stardom, y también el debut en la lucha libre profesional del icono Mayu Iwatani.

Ami Sohrei logró la segunda defensa del Campeonato Future of Stardom dando cuenta de la joven Mai Sakurai.

Ya en acciones del Triangle Derby, Queen’s Quest (AZM, Saya Kamitani y Utami Hayashishita) sumaron cinco puntos tras imponerse a Donna del Mondo (Himeka, Maika y Lady C )

Rebel X Enemy (Maika Ozaki, Maya Yukihi y Ram Kaicho) ligaron su segundo resultado positivo ante Club Venus (Mariah May, Mina Shirakawa y Xia Brookside).

Prominence (Hiragi Kurumi, Risa Sera y Suzu Suzuki) sigue con paso firme y tras dominar a STARS (Hanan, Mayu Iwatani & Momo Kohgo) sumaron ocho unidades.

Neo Stardom Army (Nanae Takahashi, Yuna Mizumori y Yuu) consiguieron su tercera victoria ante Oedo Tai (Momo Watanabe, Natsuko Tora & Saki Kashima).

En el turno estelar, la monarca Giulia enfrentó a diez rivales, empatando con nueve y sólo superando a Hina.

Los resultados completos son:

Stardom “STARDOM AWARD 2022 IN TAKADANOBABA ~ DAY”, 21.01.2023

Belle Salle Takadanobaba

Asistencia: 710 Espectadores

1. Future of Stardom Title: Ami Sohrei (c) venció a Mai Sakurai (10:38) con la Raiden Shiku defendiendo el título

2. God’s Eye vs. Oedo Tai: Syuri, MIRAI y Tomoka Inaba derrotaron a Starlight Kid, Ruaka y Rina (9:10) con la Suzaku de Syuri sobre Rina.

3. Triangle Derby I: Utami Hayashishita, Saya Kamitani y AZM [5] vencieron a Maika, Himeka y Lady C [4] (12:10) con un German Suplex Hold de Hayashishita sobre Lady C.

4. Triangle Derby I: Ram Kaichow, Maya Yukihi y Maika Ozaki [4] derrotaron a Mina Shirakawa, Xia Brookside y Mariah May [4] (13:39) con un Whiteout de Yukihi sobre Brookside.

5. Triangle Derby I: Risa Sera, Suzu Suzuki y Kurumi Hiragi [8] vencieron a Mayu Iwatani, Hanan y Momo Kohgo [0] (12:24) con un Diving Body Press de Hiragi sobre Kohgo.

6. Triangle Derby I: Nanae Takahashi, Yuu y Yuna Mizumori [6] derrotaron a Natsuko Tora, Momo Watanabe y Saki Kashima [6] (12:10) con un Horizontal Cradle de Takahashi sobre Kashima.

7. Giulia 10-Seat Singles Match:

1) Giulia vs. Super Strong Stardom Machine – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (3:00).

2) Giulia vs. Koguma – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (3:00).

3) Giulia vs. Thekla – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (3:00).

4) Giulia venció a Hina (1:57) con un Gannosuke Clutch.

5) Giulia vs. Hazuki – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (3:00).

6) Giulia vs. Tam Nakano – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (3:00).

7) Giulia vs. SAKI – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (3:00).

8) Giulia vs. Natsupoi – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (3:00).

9) Giulia vs. Saya Iida – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (3:00).

10) Giulia vs. Waka Tsukiyama – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (3:00).

– Triangle Derby I – Clasificación Parcial:

Grupo Triangle Red:

1. Nanae Takahashi, Yuu & Yuna Mizumori [6]

2. Utami Hayashishita, Saya Kamitani & AZM [5]

3. Tam Nakano, Natsupoi & SAKI [4]

-. Mina Shirakawa, Xia Brookside & Mariah May [4]

-. Starlight Kid, Ruaka & Haruka Umesaki [4]

6. Giulia, Mai Sakurai & Thekla [2]

7. Mayu Iwatani, Hanan & Momo Kohgo [0]

Grupo Triangle Blue:

1. Risa Sera, Suzu Suzuki & Kurumi Hiragi [8]

2. Natsuko Tora, Momo Watanabe & Saki Kashima [6]

3. Syuri, MIRAI & Ami Sohrei [5]

4. Maika, Himeka & Lady C [4]

-. Ram Kaichow, Maya Yukihi & Maika Ozaki [4]

6. Hazuki, Koguma & Saya Iida [2]

7. Waka Tsukiyama, Rina Amikura & Yuko Sakurai [0]

También durante el evento se entregaron los premios Stardom a lo mejor de 2022, las galardonadas lucieron sus mejores galas para recibir su premio.

Official Stardom Awards 2022:

– MVP: Syuri

– Lucha del Año: Syuri vs. Giulia (29.12.2022)

– Pareja del Año: Tam Nakano y Natsupoi

– Agrupación del Año: STARS

– Premio a la actuación destacada: Saya Kamitani

– Premio al Espíritu Combativo: Starlight Kid

– Premio a la Técnica: AZM

– Premio a la actuación más brillante (por votación de los fans): Tam Nakano