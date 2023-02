Chelsea Green fue masacrada por Asuka

Chelsea Green tuvo su primer combate en RAW y no lo tuvo nada sencillo, pues la rival en turno fue Asuka.

La recién llegada estuvo presionando a Adam Pearce para tener un combate y reclamarle que no estaba en Elimination Chamber; incluso amenazó a con llamar a su jefe por no utilizara. Cabe recordar que en Royal Rumble entró y salió casi de inmediato, algo quería borrar de su historial.

Fue así que Pearce puso a Asuka en la lucha contra Green, quien en primera instancia golpeó con todo a la japonesa, pero poco le duró el gusto, pues en cuanto reaccionó terminó el combate en segundos.

Guess Chelsea Green will be asking for @WWEAsuka’s manager next… Nope! #WWE #WWERaw pic.twitter.com/k75PQJbfnC

