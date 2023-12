St-Pierre echa tumba rumores de superpelea de Dana White

Georges St-Pierre les asegura a todos que no hay ninguna posibilidad de que sea parte de los grandes planes del CEO de UFC, Dana White, para 2024.

White se burló de sus intenciones de organizar una súper pelea el próximo año, lo que hizo que la gente especulara que el ex doble campeón St-Pierre podría estar involucrado. St-Pierre, que se ha mantenido en gran forma física tras retirarse en 2017, descartó rápidamente esa idea.

«Absolutamente no. Te lo prometo, siempre me dije a mí mismo que no pelearé en la jaula después de los 40 años. No digo que nunca competiré en ningún evento deportivo de combate, sino una pelea en una jaula profesionalmente en algo serio para mi legado, no lo haré”.

St-Pierre estaba programado para competir en el UFC Fight Pass Invitational en el UFC Apex en Las Vegas en un rumoreado combate de lucha contra el ex enemigo Nick Diaz, pero una lesión lo obligó a retirarse. En su lugar, terminó comentando el evento. Si bien no peleará, St-Pierre todavía está interesado en luchar mientras su hombro se recupere por completo.

“Soy extremadamente competitivo y a veces me olvido de que tengo 42 años y no descanso lo suficiente, y por eso creo que me desgarré parcialmente el labrum, la subcapa y el manguito rotador. Pero mi hombro está mejorando y veremos cómo va».

St-Pierre, ex campeón de peso welter de UFC, no ha competido en deportes de combate desde que regresó de un descanso de cuatro años para reclamar el título de peso mediano de manos de Michael Bisping en noviembre de 2017 en UFC 217.