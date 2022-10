Sorpresa: R-Truth venció a The Miz en Raw

En la más reciente edición de Raw, y en la segunda lucha de la noche, se llevó a cabo un combate entre R-Truth y The Miz. El comabte se dio de forma curiosa. The Miz estaba en el centro del ring diciendo cómo sabía que podía vencer a Dale Earnhardt en una carrera con su carro Tesla.

Luego, Miz dijo que si era perseguido por Dexter Lumis era por su inteligencia y porque Lumis no podía soportar que hubiera tomado a Tommaso Ciampa bajo sus alas y no a él. The Miz luego pidió a los fans o a cualquier persona que sepa dónde está Ciampa, reportarlo en redes sociales porque es su mejor amigo y lo extraña.

Johnny Gargano salió y le dijo a Miz que era alguien que solamente estaba lleno de mie***, pues ni siquiera sabe nada de Ciampa, porque él sí le envió un mensaje antes de Raw y Ciampa le respondió que estaba lesionado. Gargano le dijo a The Miz que fuera hombre, y simplemente, dijera la verdad, que quería terminar con él y con Lumis.

R-Truth interrumpió y empezó a cantar su canción rumbo al ring. Gargano y Miz fueron sorrpendidos por esto. Gargano bailó de forma graciosa la música de R-Truth y este le dijo a The Miz que quería la verdad y por esto estaba allí. Miz lo insultó y le dijo a R-Truth que lucharan y R-Truth le dijo que sí, porque sabía que The Miz no podía soportar la verdad.

Después de los cortes comerciales, The Miz golpeó a R-Truth y lo dominó durante un minuto con varios golpes. R-Truth intentó aplicarle el puñetazo de Cena a Miz, pero este lo pateó y estaba listo para rematarlo, pero se asustó y se distrajo porque vio a un hombre encapuchado en ringside. R-Truth aprovechó y con un roll-up consiguió la cuenta de tres.

Al final, se reveló que no era Dexter Lumis el encapuchado, sino que era Johnny Gargano: