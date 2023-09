Sonya Deville se ha mantenido ocupada durante su recuperación

Durante el mes pasado, se confirmó la lesión de Sonya Deville y se anunció que los títulos que ostentaban ella y Chelsea Green quedarían vacantes, aunque eventualmente no fue así, debido a que Piper Niven se autoproclamó como ganadora de la «audición» organizada por Green, y esto fue eventualmente aceptado por Adam Pearce. Deville se lastimó el ligamento cruzado anterior y su tiempo de recuperación será prolongado.

Sonya Deville estaba en lo más alto de la WWE, pero ahora tendrá mucho tiempo en el estante; no obstante, ha tratado de mantenerse ocupada mientras continúa su recuperación.

Sonya Deville recurrió a sus redes sociales, donde publicó en X para que los fanáticos sepan lo que ha estado haciendo desde que comenzó su recuperación en la WWE. Informó que se está cambiando de casa y eso incluye algunas llamadas telefónicas frustradas.

This photo pretty accurately sums up the last month 😂…. 🔑🌲🏡🪚🛻

This is me outside of an investment property we are flipping, on the phone with the town after we just knocked down a tree that took out 4 telephone polls 😵‍💫 pic.twitter.com/HY3zRgZtae

— Daria/Sonya Deville (@SonyaDevilleWWE) September 7, 2023