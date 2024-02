Sonnen se muestra escéptico sobre Robert Whittaker vs. Paulo Costa

«Chael Sonnen arroja dudas sobre Robert Whittaker vs. Paulo Costa en UFC 298 «. El ex campeón de peso mediano Whittaker (24-7 MMA, 15-5 UFC) está programado para enfrentar a Costa (14-2 MMA, 6-2 UFC) en el evento co-estelar de peso mediano el 17 de febrero en el Honda Center en Anaheim, California ( Pago por evento, ESPN, ESPN+).

Whittaker y Costa estaban originalmente programados para pelear en UFC 284, pero la pelea fracasó debido a que Costa no logró llegar a un acuerdo sobre un nuevo acuerdo con los jefes de UFC. Sonnen dijo que no tiene información privilegiada, pero basándose en que ambos peleadores tuvieron múltiples peleas descartadas a lo largo de su carrera, Sonnen tiene la sospecha de que la próxima pelea no sucederá.

«Si tuvieras que adivinar, he tenido un par de peleas en mi vida en las que las vi, leí sobre ellas y pensé: ‘Eso no va a suceder’, y esa fue mi reacción. Me encantaron y fueron emocionantes, posiblemente una situación en la que era demasiado bueno para ser verdad, pero había algo en ello, no sentí que fuera a suceder».

Sonnen dijo que tuvo el mismo presentimiento cuando Jon Jones estaba programado para defender su título de peso semicompleto contra Anthony Johnson en UFC 187 en 2015. La pelea nunca sucedió después de que Jones estuvo involucrado en un atropello y fuga antes de la pelea, lo que resultó en siendo despojado de su título de UFC y suspendido indefinidamente.

«Me preguntaron qué pensaba sobre Jon Jones y ‘Rumble’ Johnson. Y simplemente respondí: ‘Esa pelea no sucederá’. Eso fue todo, y un par de semanas después, la pelea explota y no sucede. No tenía ninguna información privilegiada, simplemente nunca sentí que esa pelea iba a suceder.

“Nunca creí que esos dos iban a salir caminando y por qué razones ahora no lo recuerdo del todo. No soy tan optimista sobre Paulo Costa vs. Robert Whittaker. No soy tan optimista, pero va en la misma línea. No parece que esos muchachos se estén preparando para pelear”.

Además, Sonnen cuestiona el período previo a la pelea. No cree que Whittaker y Costa estén promocionando la pelea lo suficiente, especialmente para un evento co-estelar de un PPV.

“Haré una observación, y esa observación es que Paulo Costa y Robert Whittaker no se están comportando y no están haciendo activamente lo que otros muchachos pusieron en la misma posición durante tres semanas, acercándose a una pelea que es televisada y monetizada con pago. -por visión”, dijo Sonnen. «No están haciendo lo que normalmente harían dos oponentes, que van a planear enfrentarse entre sí».