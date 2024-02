Brendan Allen no está impresionado por victoria de Du Plessis

Brendan Allen no está muy impresionado con el trabajo del campeón de peso mediano de UFC Dricus Du Plessis .

A pesar de tener actualmente el oro en las 185 libras, estar invicto en el octágono y terminar con varios nombres conocidos, Allen no ve a Du Plessis como el legítimo campeón de la división. Allen cree que Du Plessis ha tenido una racha de buena suerte hasta llegar al cinturón, y aunque los resultados podrían no reflejar el panorama, dijo que se puede ver en las actuaciones reales de Du Plessis.

“¿Whitaker se parecía al Whittaker normal en esa pelea? Quiero decir, lo estaban derrotando en el primer minuto y medio de esa pelea. Whittaker no parecía tan animado como normalmente. No parecía tan rápido como normalmente lo hace. Parecía desprevenido y rígido. Es una victoria. Definitivamente tienes razón en que es un gran nombre para tener en tu currículum. No puedes quitarte la victoria; seguro que lo consiguió. Pero hasta ese momento, podemos decir con certeza, fácilmente y con un 1000 por ciento de certeza que tuvo el camino fácil y que estuvo perdiendo cada una de esas peleas hasta que regresó y consiguió el final.

“Algunos de ellos tuvieron suerte. Marcus Pérez, (Du Plessis) estaba perdiendo esa pelea, y (Pérez) lo estaba golpeando tan fácilmente que lanzó un codazo giratorio hacia atrás al mismo tiempo que (Dricus) lanzaba un golpe al cuerpo y lo golpeó en la barbilla. No creo que haya alguien más afortunado que eso”.

Allen regresa a la jaula el 6 de abril en el evento principal de UFC Fight Night programado para llevarse a cabo en UFC Apex en Las Vegas. Se enfrentará al veterano contendiente Marvin Vettori en un enfrentamiento clave de peso mediano. Él cree que si vence a Vettori, UFC debería darle una oportunidad por el título o, al menos, una pelea con el contendiente número uno .

La pelea con Vettori es la tercera reserva de evento principal que Allen recibe en UFC. Ahora se siente muy cómodo preparándose para 25 minutos y no ve como un desafío futuro si consigue disparar contra Du Plessis.

«Siempre entreno para ir y seguir y seguir. No conozco otra manera que entrenar al 100 por ciento. Por eso es bueno para mí tomarme un par de meses libres entre campamentos, simplemente porque cuando entreno, no conozco otra manera que esforzarme. He hecho cinco rondas antes, una etapa diferente, pero todavía me estoy preparando para cinco rondas. Entonces no es nada nuevo. Las cosas simplemente cambian en preparación de tres a cinco. Puedes ser un poco más vago con tres, mientras que con cinco no puedes. Agregas algunas rutinas de carrera diferentes, agregas un par de rondas más, pero en general el esfuerzo para mí sigue siendo el mismo”.