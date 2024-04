Sonnen rechaza idea de McGregor vs. Chandler por título de las 165 libras

Chael Sonnen no está de acuerdo con que Conor McGregor vs. Michael Chandler tenga un campeonato de 165 libras en juego.

Cormier abogó por que UFC introduzca una categoría de peso de 165 libras a través de una pelea por el título entre McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) y Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC), quienes se enfrentan en un peso welter. pelea el 29 de junio en UFC 303 (pago por evento, ESPN, ESPN+) en Las Vegas. Chandler mencionó esa idea durante una entrevista con The MacLife, y Cormier está de acuerdo.

«Creo que si van a hacer una división de 165 libras, debería tener un nombre asociado a la categoría de peso que sea tan grande que llame la atención de la gente, siendo Conor McGregor ese nombre. Buen chico/malo” con Chael Sonnen. «Michael Chandler, por otro lado, se beneficiará de estar en el lugar correcto en el momento correcto, donde estos muchachos luego pelearían por el campeonato mundial de peso súper ligero, porque eso es lo que creo que es».

Sonnen, sin embargo, no está tan entusiasmado como Cormier y no ve una división de 165 libras.

“Esto no es exacto; es entretenido. No hay necesidad de un título de 165 libras, por ejemplo. Segunda parte, la comisión no sanciona peleas de 165 libras. Tercera parte, UFC no compite en una división de 165 libras.

“Cuarta parte, estos muchachos combinados vienen de más derrotas que las que yo he tenido en toda mi carrera. Entonces, si alguien regresa para pelear por un cinturón mítico, será verdaderamente suyo”.