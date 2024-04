¿Por qué Chandler cree que podría superar a McGregor?

Michael Chandler no espera que Conor McGregor sea el mismo peleador en UFC 303. Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC) le da la bienvenida a McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) en una pelea de peso welter el 29 de junio en el T-Mobile Arena de Las Vegas (pago por evento, ESPN, ESPN+). ).

McGregor regresará después de sufrir una terrible fractura en una pierna en una derrota por nocaut técnico ante Poirier en julio de 2021, y Chandler cree que se enfrentará a una versión disminuida de él.

«En lo que necesito trabajar en esta pelea es en seguir siendo la mejor versión de mí mismo, tal vez un poco más táctico. Al darme cuenta de que me lo he ganado, darme cuenta de que soy un mejor peleador, un peleador más duro y el tipo que más lo merece. Ya sea enfrentarse a él, ponerlo contra la jaula, levantarlo, bajarlo, hervir su espíritu un poco más, quitarle el viento a sus velas un poco más.

“No necesito meterme en un tiroteo con un tipo que tiene un rifle más grande que yo. Creo que golpeo más fuerte que él. Su tiempo fuera de la jaula se ha prestado a que su ritmo ya no sea el que solía ser, que sus movimientos no sean los que solían ser, que sus reflejos no sean los que solían ser. Ha estado fuera de la jaula tres años cuando peleamos. …Sal y consigue el final y simplemente superarlo y dominarlo por completo”.

Chandler también regresará de un largo descanso. Chandler no ha competido desde una derrota por sumisión en noviembre de 2022 ante Dustin Poirier y no ha ganado una pelea desde que noqueó a Tony Ferguson en UFC 274 en mayo de 2022.