Sonnen: ¿Por qué Ngannou querría pelear con Wilder?

El ex retador al título de UFC en dos divisiones, Chael Sonnen, cuestionó la voluntad de Francis Ngannou de pelear contra el peso completo del boxeo Deontay Wilder en artes marciales mixtas.

A principios de este año, Ngannou dejó atrás su reinado como rey de los pesos completos ​​en el escenario más grande de MMA después de que UFC no cumplió con sus demandas. Con eso, “The Predator” se encuentra en la agencia libre con la capacidad de seguir cualquier camino que le plazca.

A juzgar por sus comentarios antes de su partida de UFC y desde entonces, parece que una aventura en el boxeo es el escenario más probable para el camerunés, quien soñaba con el éxito en el ring mucho antes de encontrar la prominencia en la jaula.

Y aunque un enfrentamiento con el campeón de peso completo del CMB, Tyson Fury, ha sido el más discutido , “The Gypsy King” no representa la única opción. Además de Derek Chisora ​​reclamando el lugar frente a Ngannou y Eddie Hearn de Matchroom Boxing nombrando a Anthony Joshua como una opción, el ex campeón Wilder ha dado su discurso.

Único en otros llamados, “The Bronze Bomber” ha propuesto una serie de dos peleas que consta de un combate de boxeo y un combate de MMA. Habiendo visto la oferta, Ngannou respondió de la misma manera en las redes sociales.

Sobre el tema, Sonnen ya se ha puesto del lado equivocado de Wilder después de que calificó al pugilista de peso completo de “cobarde” por proponer que el combate de boxeo fuera lo primero. Ahora, “The American Gangster” ha dirigido su objetivo a Ngannou.

Después de tomar nota de la respuesta de Ngannou, Sonnen preguntó por qué el artista del nocaut camerunés posiblemente consideraría la posibilidad de dar la bienvenida a Wilder a su deporte, y preguntó si una victoria en cualquier forma es tan vital.

“Wilder versus Ngannou, aparentemente acordaron boxear… boxear y pelear. (Wilder) se ofreció a boxear y (pelear) en MMA con Francis Ngannou… Ngannou sale, acepta el desafío y le dice a Wilder: ‘Espero que seas un hombre de palabra’. … (lo interpreto) quiere decir: ‘Iré y te boxearé, ¿vendrás a hacer MMA conmigo?’

“No le están dando este argumento a nadie. No hay público que quiera verlo. No hay lugar puesto en espera. No hay póliza de seguro. Esto no es real. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Estoy (Ngannou) solo tratando de vencerte? … ¿Puede ser en cualquier cosa? ¿Por qué no vamos a lanzar dagas? ¿Por qué no simplemente disparamos arco y flechas?

Sonnen continuó brindando más contexto a su confusión, insistiendo en que nunca aceptaría enfrentarse a alguien como Wilder en MMA sabiendo que la preparación lo llevaría a una victoria cómoda e inevitable.