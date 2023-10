Sonnen destroza a los jueces en derrota de Ngannou ante Fury

Puede agregar a Chael Sonnen a la lista de luchadores de MMA que no están contentos con el fallo en el combate de boxeo cruzado entre Tyson Fury y Francis Ngannou .

«El boxeo no es un deporte real. Eso me duele. Me duele decirlo, pero no hay forma de negarlo”.

Sonnen, un ex retador al título de UFC, hizo esos comentarios después de ver a Ngannou perder ante Fury por decisión dividida en una pelea en la que anotó la única caída y, para muchos, hizo lo suficiente en los asaltos siguientes para que levantaran la mano.

«El trabajo de un hombre merece ser reconocido, y merece ser reconocido con precisión. Es asqueroso lo que le acaban de hacer. Cualquiera habría sido prudente al predecir que eso iba a suceder. No había ninguna posibilidad de que el boxeo le permitiera entrar y obtener esa victoria si se tomaba una decisión”.

Pero además de las críticas en la puntuación de la pelea, Sonnen se sorprendió al ver a Ngannou, quien estaba haciendo su debut en el boxeo, mantenerse competitivo con Fury, el campeón de peso pesado del CMB y uno de los mejores boxeadores libra por libra de la actualidad, y podría decirse que lo venció.

Sonnen también destacó la falta de experiencia de Ngannou, su falta de inactividad debido a una lesión.

“Esto es algo desgarrador para mí, no por las rarezas que tengo con Francis. Es algo desgarrador para mí porque toda mi vida he respetado el boxeo. Y descubrir que el boxeo es falso no quiere decir que la decisión haya sido corrupta, no se puede ser un deporte real. No se puede ser de ninguna manera un verdadero deporte.

“Esta es la segunda vez que veo a los mejores del mundo en el boxeo –los mejores, en su mejor momento, en el boxeo– ser golpeados por un tipo sin experiencia. Uno de ellos era un borracho adicto a la coca y aún así le dio una paliza al mejor boxeador que nunca perdió antes ni después. Y luego tienes a un caballero que tiene al menos 37 años, que nunca ha practicado este deporte y entrena a tiempo completo en un gimnasio de MMA”.