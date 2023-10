Tom Lawlor: «Ojalá Tony Khan sea valiente conmigo»

Tom Lawlor iba a debutar en AEW durante Forbidden Door 2023 pero un problema de salud de Adam Cole no lo permitió. Pero no pierde las ganas de ser All Elite. Así lo mostró en una reciente entrevista en The Bet Las Vegas & The Sporting Tribune previa a NJPW Fighting Spirit Unleashed, donde fue derrotado por Gabe Kidd. En este mismo evento, Eddie Kingston retuvo el Campeonato de Peso Abierto NEVER ante HENARE y de él también habla el Filthy pues quiere enfrentarlo en un combate. Espera que Tony Khan sea valiente para darle una oportunidad en ambos sentidos.

► Tom Lawlor: AEW y Eddie Kingston

«Aún no he tenido una lucha con Adam Cole. No he vuelto a aparecer en la televisión de AEW. No he tenido una lucha allí contra nadie. Así que es frustrante, ¿verdad? Estaba listo para lo que habría sido la oportunidad más grande de mi carrera en la lucha libre profesional, frente a miles de personas en vivo, tal vez ante 100,000 personas en pago por visión. En cambio, tuve que salir y luchar, pero fue una lucha no televisada. Nadie la vio. Gané. Muy decepcionante. Todo se organizó en el último minuto, así que de todas formas fue un torbellino, pero que terminara de esa manera fue como un golpe en los genitales«.

«Soy un seguidor de AEW, soy un seguidor de la lucha libre profesional en general. Lo que realmente quiero es recuperar el título New Japan STRONG. Sigo viéndolo en la televisión de AEW alrededor de la cintura de Eddie Kingston, quien solo aparece en la televisión de AEW ahora. Tuvo una rivalidad por el título de ROH con un tipo que estaba luchando porque ese tipo dejó a la escena independiente en un aprieto, no cumplió sus compromisos. Ahora, Eddie Kingston se quita de la carretera y solo defiende ese título en AEW. Me enferma.

«Lo que hice cuando era campeón fue aumentar mi agenda de luchas. Comencé a luchar en más lugares. Es triste ver en qué se ha convertido ese título. Espero que Tony Khan se haga hombre y me dé la lucha que merezco. Además, no he recibido ningún crédito por la lesión de Adam Cole. ¿Tenía una pierna lesionada? Eso es exactamente lo que atacó cuando fui tras él, y no ha sido el mismo desde entonces. ¿Dónde está mi crédito?».