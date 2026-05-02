SmackDown: The Miz y Kit Wilson dan paliza a Danhausen

Esta noche en el más reciente SmackDown presentado por WWE, vimos cómo The Miz y Kit Wilson engañaron a Danhausen para darle una paliza.

► Momentos clave

The Miz llegó al ring recordando todas las cosas negativas que le han pasado en su vida y en WWE desde que Danhausen lo maldijo.

Por lo que Miz aceptó finalmente que estaba maldecido y aceptó ser el mentor de Danhausen en WWE para romper la maldición y su mala racha.

► ¿Y ahora qué?

Pero, todo era una trampa. The Miz atacó a Danhausen con su Skull Crushing Finale y Kit Wilson le cayó encima con un codazo volador. Y ya veremos de qué manera continúa esto.