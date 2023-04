SmackDown: LWO cae nuevamente contra Judgment Day

En la más reciente edición de SmackDown, y en la primera lucha de la velada, vimos a la LWO de Rey Mysterio y Santos Escobar, caer derrotados por segunda semana consecutiva en contra de The Jugdment Day. Finn Bálor y Damian Priest los vencieron y lucen fuertes de cara al evento premium Backlash 2023.

► LWO cayó contra Judgment Day nuevamente

El combate fue algo corto, pero hubo tiempo para que ambos pudieran dominar a sus respectivos rivales. El final llegó cuando Bálor recibió el 619 de Mysterio, pero Escobar no pudo capitalizar, pues al caerle en plancha, resultó lastimado. Priest luego arrojó contra un poste metálico del esquinero a Mysterio y remató a Escobar con su South of the Heaven.

