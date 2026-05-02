Así debutó Ricky Saints en SmackDown

La más reciente función de SmackDown abrió con el Campeón WWE, Cody Rhodes, anunciando a los fans que ya tiene el alta médica para luchar tras algunas revisiones médicas.

► Momentos clave

Y, de la nada, fue interrumpido por su mejor amigo desde sus tiempos en AEW, Ricky Saints, quien debutó en SmackDown tras su paso destacado, pero corto, por NXT.

«Abuchean lo que no conocen. Yo soy ‘Absolute’ Ricky Saints, y soy uno de los agentes libres más estilosos y calientes del momento en WWE. Soy joven, soy rico, soy exitoso… ¡Soy todo lo que tú, hijo de mami, desearías!«, dijo Saints para calentar a los fans.

«Tú y yo, Cody, no somos extraños, pero seguro estarás sorprendido de que esté aquí, pero hay un cambio en el ambiente. ¡Hay una revolución! ¡Y yo soy la revolución! ¡Bienvenidos a Friday Night Saints!«, dijo Ricky Saints.

«Yo soy ex Campeón NXT y ex Campeón Norteamericano NXT. Te he dado mucho apoyo y felicitaciones tras bambalinas, por lo que, amigo… espero que tú hagas lo mismo, pues estoy aquí para ganar grandes campeonatos», dijo Ricky tocando el Campeonato WWE.

► ¿Y ahora qué?

Cody Rhodes se enojó y dijo que, como ya tenía el alta médica, iba a luchar ante Ricky Saints esta noche.