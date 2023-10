Shinsuke Nakamura está pudiendo mostrar más de su esencia japonesa en WWE durante su actual rivalidad con Seth Rollins que los llevará a cabos a vérselas esta noche por el Campeonato Mundial de Peso Completo en Fastlane 2023, en la que será la segunda oportunidad de Nakamura de ganar el título. Entre otras cosas, el japonés está hablando en su idioma natal durante las promos, lo cual está siendo realmente positivo pues nunca se ha manejado de la mejor manera en inglés, algo que ha sido un obstáculo para su éxito como Superstar.

.@ShinsukeN once again attacks World Heavyweight Champion @WWERollins just days before their Last Man Standing Match for the title at #WWEFastlane.#WWERaw pic.twitter.com/27ynAj3pHl

— WWE (@WWE) October 5, 2023