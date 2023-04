Shevchenko y pelear en México contra Grasso

La ex campeona de peso mosca de la UFC Valentina Shevchenko ha dado su opinión sobre competir en México la próxima vez.

La ‘Bala’ compitió por última vez en el UFC 285 a principios de este mes contra Alexa Grasso. La que era campeona del peso mosca femenino era la gran favorita del combate, pero no fue así. Shevchenko acabó recibiendo mucho más de lo que esperaba de Grasso.

Sin embargo, a la ex campeona también le gustaría asegurarse primero de que el árbitro y los jueces no son parciales. En una reciente edición de The MMA Hour, Shevchenko admitió que le preocupaba que pelear en el país natal de Grasso pudiera dar lugar a posibles problemas de parcialidad.



“Ahora mismo estoy en posición de no decir ‘Oh no, México, no puedo ir’ o algo así. No, definitivamente iré a donde la UFC ponga el evento”. declaró Valentina Shevchenko en una reciente edición de The MMA Hour. “Pero para mí, lo más importante es saber que los jueces y el árbitro son buenos en esta pelea. Que no se inclinen hacia un lado u otro”.

Y continuó: “¿Y qué hay del público? Cada vez que viajaba en mi carrera de Muay Thai viajaba a los países de origen de mis oponentes y luchaba contra ellos en su propia tierra y les ganaba. Para mí, no hay nada mejor que oír el silencio total del público cuando no pueden apoyar a su peleador. Porque entiendo que no pueden hacer nada“.