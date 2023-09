Shevchenko cree que no hemos visto lo último de Amanda Nunes

Valentina Shevchenko no está tan segura de que el retiro de Amanda Nunes se mantenga. El 16 de septiembre, ‘Bullet’ hará su muy esperado regreso al octágono mientras intenta recuperar el título de peso mosca que entregó a Alexa Grasso en UFC 285 en marzo.

Antes de la revancha en Noche UFC, Shevchenko habló con James Lynch en una entrevista exclusiva de LowKick MMA sobre su inminente título y el estado de la división de peso mosca.

Durante su conversación, le preguntaron a ‘Bullet’ qué pensaba sobre el retiro de la campeona mundial femenil de dos divisiones, Amanda Nunes. Shevchenko y ‘La Leona’ no son ajenos la una a la otra, ya que pelearon en dos ocasiones distintas, la primera en UFC 196 en 2016.

Nunes obtuvo una victoria por decisión unánime sobre Shevchenko en su encuentro inaugural, y la pareja se remonta a un año atrás. y medio después en UFC 215. Esa noche, ‘Bullet’ se encontró en el lado equivocado de una decisión dividida, pero la derrota no estuvo exenta de una pizca de controversia ya que muchos fanáticos creen que Shevchenko hizo lo suficiente para igualar la serie en 1-1.

«Me gustaría tener esta pelea de trilogía, pero no puedo decir que esté decepcionado. Amanda, ella tomó su decisión y tuvo una gran carrera. Creo que la segunda pelea… El resultado no fue el que fue. Creo que gané esa pelea”.

Hablando de la sorprendente decisión de Nunes de colgar sus guantes de cuatro onzas, Valentina Shevchenko no está del todo convencida de que hayamos visto lo último de ‘La Leona’ dentro del Octágono.

“Ella hizo tantas cosas importantes en la pelea, en su carrera. Es muy difícil juzgar por qué ella [se retiró], pero por otro lado, siento que mucha gente confunde el término retiro y en lugar de usar el término retiro, podrían usar el término un pequeño despido. Un pequeño descanso. Quizás un año. Quizás dos, pero no el retiro porque siento que ella es lo suficientemente joven para continuar el viaje de lucha. Tal vez después de uno o dos años, cambie de opinión y decida tener otra pelea o dos”.

“Cada vez existe una posibilidad. Algo puede ser diferente. Por ejemplo, Henry [Cejudo] decidió retirarse. Después de dos o tres años, tuvo su familia, sus bebés y regresó. Por eso digo que no se utilice el término jubilación porque la jubilación es algo fundamental. Es para siempre. Utilice [el término], tómese un descanso y descanse, luego vea qué va a pasar”.