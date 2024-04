Sheamus reacciona a críticas por su peso

Sheamus regresó el pasado lunes a Raw, y logró una victoria en una lucha interesante ante Ivar. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Sheamus fue su enorme barriga y que se le notaba que tiene unos kilos de más.

Esto hizo que los fans se burlaran de él y varios han decidido hasta crear memes de Sheamus y burlarse del luchador. Sin embargo, el irlandés ha respondido tomando las críticas con humor, explicando por qué se presentó con más peso del normal, y diciéndole a los fans que pronto verán su gran físico de nuevo.

Este fue el mensaje compartido en su cuenta de X, antes Twitter:

«Está bien, está bien, disparen sus mejores golpes… Ballemus, demasiados pasteles, etc., y luego terminamos con el photoshopping y la vergüenza a mi cuerpo. Estaba apuntando al Draft y recibí una llamada para retornar anticipadamente. Mi error. Culpa mía. He estado durmiendo en el gimnasio desde entonces, así que estén atentos 👊🏻 Aprecio el apoyo también #Shealce».

Ok Ok take your best shots.. Whalemus, Too Many Pies, etc.. and then we’re done with the photoshopping & shaming. I was aiming for the Draft & got an early call-up. My bad. On me. Been sleeping in the gym ever since SO watch this space 👊🏻 i appreciate the love too #Sheamoose pic.twitter.com/KlO6TmWTz4

— Sheamus (@WWESheamus) April 18, 2024