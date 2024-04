The Undertaker ha hablado recientemente en su video podcast Six Feet Under with Mark Calaway, en una sesión exclusiva para los fans que pagaran su Patreon, y allí reveló el combate que le hubiera gustado tener en WrestleMania, siendo su rival Stone Cold Steve Austin.

The Undertaker especuló sobre lo que podría haber pasado si se hubiera enfrentado a Stone Cold Steve Austin en WrestleMania. Sugirió que si alguna vez hubieran luchado en el evento, Austin podría haber sido quien rompiera la racha mucho antes de que alcanzara las alturas que alcanzó.

► The Undertaker habla de la lucha que nunca tuvo: ante Stone Cold en WrestleMania

“Tendría que ser Stone Cold. Realmente él es uno de los únicos tipos con los que no llegué a trabajar en WrestleMania. Eso habría sido enorme. La racha podría haber sido rota antes, pero aun así, habría sido genial trabajar con Steve en WrestleMania”.

The Undertaker reconoció que Austin estaba en un nivel de popularidad y aceptación sin paralelo durante su carrera.

Notó que el público podría haber tenido sentimientos encontrados sobre Austin rompiendo la racha, con algunos fanáticos amándolo y otros odiándolo, al igual que cualquier decisión importante en la lucha libre. A pesar de la controversia potencial, The Undertaker expresó su deseo de haber trabajado con Austin en WrestleMania, afirmando que habría sido una gran lucha.

“Steve estaba en un nivel de popularidad… Era simplemente otro nivel al que estaba. Probablemente, sería, como cualquier otra cosa, la mitad de la gente le encantaría, la mitad de la gente lo odiaría. Así es como es. Todo el mundo tiene una opinión, pero ese es el tipo con el que me hubiera gustado trabajar en WrestleMania y nunca tuve la oportunidad de hacerlo».