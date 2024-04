Sheamus no se enojó por lo que dijo Drew McIntyre

El pasado lunes 22 de abril en Raw, Sheamus tuvo un encontronazo con Drew McIntyre. Los europeos tuvieron una fuerte guerra de palabras, que sirvió de paso para ir preparando el camino de cara al torneo King of the Ring 2024, que se realizará desde Arabia Saudita en un show especial de WWE.

Durante el toma y dame a en el micrófono, Sheamus le recordó a McIntyre que su gran obsesión con CM Punk le había costado el Campeonato Mundial de Peso Completo, tan solo en cinco minutos, durante la pasada WrestleMania 40. Sheamus aconsejó a McIntyre en dejar ir todo ese rencor, todo ese odio hacia Punk, y enfocarse en reorganizar y reconstruir su carrera.

En lugar de hacerle caso, McIntyre reaccionó de forma agresiva. Y se burló de Sheamus por todas las críticas y burlas que ha estado recibiendo en Internet de parte de los fans por haber regresado a Raw la semana pasada, luego de ocho meses de ausencia, y haber estado en un estado físico irreconocible, pues se le vio con varios kilos de más.



Según reportó Sean Ross Sapp de Fightful Select, Sheamus no se molestó ni fue afectado por lo que le dijo Drew McIntyre, especialmente por una línea de su discurso en específico, la realidad es que el irlandés estaba bien con lo que había dicho McIntyre para calentar la situación. Este es el reporte:

«Para aquellos que preguntan, se dice que Sheamus estuvo bien con la línea de ‘hamburguesas tras hamburguesas tras hamburguesas'».

Un par de horas después de conocerse este reporte, Sheamus escribió en su cuenta oficial de X, antes Twitter, lo que si ganaba el torneo Rey del RIng, quería ser llamado Burger King, mostrando que no le enfadan las críticas por su aspecto físico. Estas fueron sus palabras:

When i win KOTR for a 2nd time, i want to be called… pic.twitter.com/8MmNTl47vp

— Sheamus (@WWESheamus) April 23, 2024