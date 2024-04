Kevin Nash explica por qué nadie sería mejor Campeón Indiscutible de WWE que Cody Rhodes en este momento. «The American Nightmare» comenzó su reinado venciendo a Roman Reigns en WrestleMania XL y está programado para defenderlo contra AJ Styles en Backlash France. Entre medias, tuvo un combate no televisado durante el SmackDown del 12 de abril y cuatro durante la gira que la compañía estuvo haciendo recientemente por el Reino Unido. 16 días suma como monarca.

► Kevin Nash elogia a Cody Rhodes

Todo el Universo WWE ha estado siguiendo su camino desde que volvió en 2022 para estar donde está actualmente y Kevin Nash no ha sido menos. El miembro del Salón de la Fama no solo lo ha estado viendo sino también hablando mucho de él, como cuando comentó que podría volverse rudo, le aconsejó que dejara de hablar de WrestleMania 39, o criticó su lucha con Shinsuke Nakamura en Raw. Más recientemente, «Big Daddy Cool» explica por qué Cody es el campeón perfecto para WWE.

«Acaban de terminar su carrera en WrestleMania, están de gira por Europa. Lo siento, pero el único tipo de la vieja guardia que aún está en ese vestuario, y que se adapta a la nueva era, es Cody. Cody trabajaría trescientos días sin pestañear. Por eso es el campeón perfecto en este momento. No se tomará un descanso.

«Aparecerá una hora antes que nadie más y firmará 250 cinturones sin rechistar. Solo digo, cuando miras eso y tenían esa cosa del Iron Man, y estaba Dom Mysterio, Seth, y Cody, y estaban como en 103 [luchas], 108, 113, esos fueron los trabajadores incansables del año. No había nadie en nuestro vestuario que no hiciera 250″, dice Nash en Kliq This.

