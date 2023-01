Shayna Baszler ha hecho gala de sus conocimientos en el ring a lo largo de su carrera en WWE, convirtiéndose en una de las mujeres más temidas del ring. Fue dos veces Campeona NXT hace unos años, aunque en el elenco principal no ha tenido tanta suerte, donde apenas ha logrado el Campeonato Femenil en Parejas de la WWE junto a Nia Jax. Recientemente está tratando de volver por sus fueros mienras está asociada a Ronda Rousey, otra ex UFC.

► Giulia o Syuri son las oponentes de ensueño para Shaya Baszler

En un fragmento de una nueva entrevista en Twitch hecha por Dark Puroresu Flowsion, la dos veces campeonaNXT, Shayna Baszler, habló sobre las oponentes de sus sueños y las aspiraciones de regresar a Japón. Antes de unirse a la marca de desarrollo de WWE en el 2017, Baszler luchó durante dos años en el circuito independiente y estuvo de gira con STARDOM.

“Una cosa que he aprendido en este negocio es ‘nunca digas nunca’. He dicho muchas veces que me encantaría una lucha contra Giulia o Syuri. Creo que mi estilo de ring funciona muy bien con un estilo como el de ellas”.

Shayna también mencionó que su oponente soñado sería Minoru Suzuki, una de las leyendas en Japón y que es uno de los luchadores técnicos que más ha sido estudiado por la ex Campeona NXT.

“Dije que Minoru Suzuki es mi favorito. Estudié mucho su estilo y estudié mucho el trabajo realizado en UWFI (Union of Professional Wrestling Force International), así como en All Japan Women”.