Shayna Baszler quería aparecer en el nuevo reality de WWE

Bianca Belair y Montez Ford acaban de presentar al mundo su vida privada en Love and WWE, y aunque tuvieron sus dudas de mostrar su intimidad al Universo WWE, se decidieron lanzar a este proyecto de tal forma que que los fanáticos los vean y los quieran como en realidad son.

► Shayna Baszler cree que le irá bien a Montez Ford y Bianca Belair en su reality

El nuevo programa de reality de Bianca Belair y Montez Ford ofrece una perspectiva de cómo la pareja compagina sus carreras de lucha libre profesional con sus vidas personales, la cual será contada en ocho episodios.

Al respecto, la ex Campeona en parejas WWE, Shayna Baszler,declaró en broma que estaba molesta por no haber sido invitada a ser parte del programa de Bianca Belair y Montez Ford. Durante una entrevista reciente con Sportskeeda, afirmó que hubiera sido divertido hacer alguna aparición allí.

«Es un poco loco. Ya sabes, yo misma he estado en uno o dos reality shows, así que sería interesante ver las similitudes. Sabes, estoy un poco ofendida porque no me invitaron a hacer algo divertido, para ser honesta. Pero ya veremos, ya veremos. Tal vez aparezca allí esta temporada. Tienes que sintonizarnos, supongo».

La nueva serie Love & WWE será transmitida por Hulu en los Estados Unidos y existe mucha expectativa por ver cómo resulta este proyecto. No obstante, hasta las propias rivales de Bianca Belair (tanto Shayna Baszler como Rhea Ripley) desean que el programa sea un éxito; de hecho, quizás ayude a abrir una puerta a alguna otra Superestrella en el futuro.