Shawn Michaels estudiaba a Swerve Strickland en NXT

Swerve Strickland fue luchador de WWE NXT entre 2019 y 2021 antes de ser despedido, como todo Hit Row.

La facción volvería sin él en 2022 mientras él se abría camino en AEW, donde en estos momentos es uno de los luchadores más populares, tanto por sus grandes luchas como fuertes historias recientes.

¿Podría decirse que en la compañía de la gran uvedoble no supieron ver el talento de The Realest One? En todo caso, algunos, porque Shawn Michaels sí. De hecho, estudiaba con él sus actuaciones para ayudarlo a mejorar. El All Elite lo cuenta en Insight with Chris Van Vliet.

► La ayuda de Shawn Michaels

«Hacíamos estudios de cintas de como una hora con él. Cerraba la puerta y boom. Éramos él y yo viendo cosas antiguas de la escena independiente. Quería ver, como, ‘Vale, ¿qué te trajo hasta aquí?’ Estás haciendo bien ahora, pero quiero saber qué te trajo hasta aquí. Él realmente prestaba atención a mi ritmo y cómo me movía.

«Y luego decía, veo qué tipo de artistaeres. Realmente no te estamos poniendo en la posición de ser el verdadero artista que eres, y ahí es donde comenzó a tener reuniones creativas con Triple H cuando estaban escribiendo la programación para la próxima semana o algo así.

«Luego me estarían enviando mensajes por separado, como ‘bien, Trips quiere ver esto de ti’. Luego viene una lucha con Bronson Reed. Después de la lucha, Shawn viene hacia mí, me lleva a un lado y dice, ‘de eso estoy hablando’«.

Swerve Strickland está en su mejor momento, pero no se conforma, ni mucho menos. Tampoco debería hacerlo. ¿Dará otro paso adelante en su carrera ganando el AEW Continental Classic? Podríamos decir que es uno de los favoritos, por sus dos victorias y por su impulso.