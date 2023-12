Swerve Strickland está en el mejor momento de su carrera en AEW y es uno de los luchadores All Elite de moda en el presente. Pero The Realest One quiere más.

Un buen paso adelante para seguir creciendo sería ganar el AEW Continental Classic, lo que lo convertiría en Campeón Continental, Campeón Mundial ROH y Campeón de Peso Abierto NEVER de NJPW.

Y de esa manera además haría historia, que es lo que quiere; también como el primer campeón afroamericano. Lo volvía a comentar recientemente en Insight with Chris Van Vliet.

► Swerve Strickland busca hacer historia

«Me gustaría ser el primer campeón mundial negro de AEW, podría hacer historia. Ahí es donde me veo, como un hacedor de historia. Realmente creo que puedo lograrlo. Y ahora, a medida que la conversación se intensifica cada semana, como este miércoles pasado, ni siquiera dije nada y la gente sigue gritándolo aún más fuerte. Solo expresé emociones y reaccioné a alguien diciendo cosas realmente horribles y hablando la verdad sobre mí, volteando el espejo hacia mí desde Hangman.

«Y lo interesante de la inversa de eso es cómo empezó todo entre Hangman y yo. Yo lo estaba menospreciando durante unos cinco o seis minutos, lo que inició todo, y ahora me encuentro en la posición opuesta siendo menospreciado. No puedo decir nada, pero él aprovecha la oportunidad para hacerlo. ¿Yo? Estoy diciendo, no estás diciendo nada. Estoy tomando esto. Has hablado lo suficiente».

En el torneo Continental Classic, Swerve Strickland es el mejor posicionado con Jon Moxley. Los dos están con dos victorias y seis puntos, aunque están en la misma liga dorada, donde Jay White y Rush tienen tres puntos y Jay Lethal y Mark Briscoe ninguno. Veremos cómo sigue la competencia y si el que fuera Campeón Mundial de Parejas AEW sale victorioso.

