El contendiente en ascenso de peso welter de UFC, Shavkat Rakhmonov, dirigió una oportunidad a Geoff Neal luego de la cancelación de su pelea.

Si bien los fanáticos sin duda esperan ansiosamente el regreso de UFC de sus vacaciones anuales de Navidad, han surgido algunas noticias decepcionantes antes del nuevo año. Uno de los concursos más intrigantes planeados para UFC Vegas 67, la cartelera de apertura de la promoción en 2023, enfrentó al perenne contendiente Neal frente al emergente Kazakhstani Rakhmonov .

Desafortunadamente, se anunció el miércoles que “Handz of Steel” ha sido eliminado del cartel. La decepcionante revelación fue reportada por primera vez por el reportero de MMA Igor Lazorin .

Not yet in 2023….and here is some bad news for the first event already. Geoff Neal is OUT of his scheduled fight against Shavkat Rakhmonov on January 14th at #UFCVegas67. (first rep. @ILazorin) pic.twitter.com/CKb1UTsbej

— Marcel Dorff 🇳🇱🇮🇩 (@BigMarcel24) December 29, 2022