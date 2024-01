Shane Taylor y Lee Moriarty han tenido oportunidades en AEW en las últimas semanas pero el Blackpool Combat Club no se las ha dejado capitalizar. Primero, Jon Moxley venció a Moriarty en un mano a mano. Después, hizo lo propio con Taylor. Y más recientemente, esta semana, se unió a Claudio Castagnoli para vencerlos a ambos en un combate de parejas.

Y aún así a los más habituales de ROH les quedan ganas de seguir batallando con ellos, pues les envían un aviso en un reciente video en redes sociales:

Shane Taylor: «Hacemos una carrera enfrentándonos a los más grandes, los más malos y la mejor competencia que hay. Cuando haces eso, cuando no evitas a nadie, cuando no huyes de nadie, a veces aprendes esas lecciones difíciles. Enfrentas esas consecuencias. Pero que no haya malentendidos. Moxley, Claudio, estamos lejos de terminar. Según mi criterio, cuando la gente piense en los tipos más duros en esta empresa, no pensarán en el BCC. Pensarán en STP.»

Lee Moriarty: «Caer siete veces, levantarse ocho. No importa lo que intenten hacernos, nos levantamos, nos mantenemos firmes y somos desafiantes cada vez. Porque estamos aquí para demostrar que somos dos de los mejores, sin importar quién esté frente a nosotros en ese ring. Todos ustedes necesitan entender que es hora de tener cuidado y proteger sus cuellos.»

This fight, this WAR is against more than the #BCC this war is against the entire industry & where our place in it should be.@ClaudioCSRO @JonMoxley @bryandanielson @WheelerYuta

You'll be seeing us sooner than you think homeboy… #STP #TAIGASTYLE #AEW #RumbleBadManRumble https://t.co/oFZrz98obW

— The Jaw-Break Kid (@shane216taylor) January 28, 2024