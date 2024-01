Andrade ya hizo oficial que es otra vez Superestrella de WWE este pasado sábado, compitiendo en el Royal Rumble varonil. Y dos colegas cercanos al mexicano, Malakai Black y Buddy Matthews, quienes dejaron el gigante estadounidense por el mismo motivo que «el Ídolo», podrían seguir sus pasos.

No siempre la hierba es más verde en el otro lado, y cuando estos gladiadores firmaron con AEW, en 2021 y 2022 respectivamente, la casa Élite lucía cual gran alternativa para muchas antiguas Superestrellas de WWE que allí no habían podido medrar por la particular idiosincrasia de Vince McMahon.

Pero tras una candencia inicial, y aunque The House of Black gozan de protagonismo, se esperaba algo mayor, en especial, para el neerlandés, quien bien manejado, podría ser el principal campeón de cualquier gran empresa.

► ¿Se quedará AEW sin The House Of Black?

Y queremos recoger unas palabras de Dave Meltzer ante los micrófonos de la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio. Allí, analizando el episodio de Collision del pasado sábado, donde The House Of Black vencieron a FTR y Daniel Garcia, el periodista quiso exponer que AEW comete un error con el siniestro trío.

«[…] Estaba pensando que, ¿y si ganan el combate y dos de estos tres tipos se van a WWE? A ver, se van a ir. En cuanto puedan, se irán. Aunque los trataron como la mierda en WWE, y nunca quieren perder aquí [AEW], quieren volver a WWE. Así que pienso, ¿por qué los seguís impulsando si sabéis que van a irse?»

En agosto de 2022, Tony Khan dijo que no esperáramos ver a Malakai Black pronto en otra empresa, porque por entonces le quedaban «casi cinco años de contrato». He ahí la respuesta a la pregunta planteada por Meltzer. Distinto sería, claro está, que Black pidiera salir, hastiado ya de su situación y AEW decidiera ceder.

Por otra parte, el ex Campeón NXT negó semanas atrás que tenga el poder en AEW de no perder un combate individual, ante el comentario de un usuario de X (Twitter).

«Normalmente no suelo contestar a cosas tan absurdas de gente como este nerd, porque eso es lo que hace que este lugar parezca un patio donde la gente sale a gritar sus opiniones ridículas. Pero en serio, eso que está diciendo es pura mentira, nunca pasó, no tiene ni pies ni cabeza. Feliz año nuevo».