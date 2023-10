Seth Rollins y Drew McIntyre tienen un intenso careo

Después de haberse acordado el combate entre Drew McIntyre y Seth Rollins, la tensión entre ambos se intensificó notablemente.

Mientras Drew lanzó un desafío cara a cara, Seth recordó que el escocés no le prestó ayuda cuando The Judgment Day lo atacó la semana pasada, incluso cuando Dominik Mysterio estuvo a punto de hacerse con el maletín de Money in the Bank.

Seth admitió que no le importa que McIntyre lo haya respaldado antes de Crown Jewel, pero lo acusó de haber mantenido una conversación con Rhea Ripley y de posiblemente haber buscado «ayuda».

Los retos, recriminaciones y críticas estuvieron a la orden del día, criticándose durante varios minutos. Además, Drew recordó como The Bloodline lo había estado saboteando.

Sin embargo, Rollins pidió que olvidara eso y que cuando ellos se enfrenten, será un momento donde no podrá culpar a nadie de su derrota.