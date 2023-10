¡Shinsuke Nakamura logra IMPORTANTE victoria sobre Ricochet!

La rivalidad entre Shinsuke Nakamura y Ricochet vivió otro emocionante capítulo, ya que se enfrentaron en un duelo muy interesante. Este combate se caracterizó por la particularidad de que el conteo podía ocurrir en cualquier momento.

A pesar de que Nakamura tenía sus ojos puestos en el Campeonato Mundial Completo, Ricochet siempre se interpuso en su camino, intentando frenarlo en varias ocasiones. Aunque The King of Strong Styles quedó excluido de la contienda por el título de Seth Rollins, esto no fue suficiente para detener a Ricochet, quien continuó buscando mantenerlo fuera de acción.

Por lo tanto, este enfrentamiento se llevó a cabo, y en él, ambos luchadores se lanzaron con todo, propinando fuertes golpes y ejecutando ataques espectaculares. Ricochet atacó a su rival antes de que subiera al ring y pronto, ambos luchadores comenzaron a golpearse por todos lados, llegando a backstage.

El duelo siguió varios minutos con los dos hombres golpeándose a diestra y siniestra por donde pasaran; incluso Ricochet conectó una estrella fugaz entre los aficionados.

Nakamura sacó sus chacos y golpeó a su rival, pero no resultaron suficientes para mantener el control, por lo que continuó luchando para debilitar a su oponente.

Ricochet respondió y, una vez más, niveló la contienda con movimientos aéreos y ataques complejos. No obstante, Nakamura arrojó a su rival fuera del ring, haciéndolo impactar contra una mesa, y finalizó la contienda con una Kinshasa que dejó a Ricochet noqueado, asegurándose la victoria.